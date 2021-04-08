IAB 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.
Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Genel Kurul’da söz alan IAB 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın “IAB’nin 10. Yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz” dedi.
IAB’nin 10. Yılında Odak Konularımız Marka Güvenliği, Marka Sahteciliği, Reklamın Ekonomiye Etkisi ve Dolaysız Marka Ekonomisi
Ayşen Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği), RVD (Reklamverenler Derneği), RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’ndan bahsederek, DPİP içinde önemli bir rol üstlenen IAB’nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti.
2017 yılında Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi Araştırması ile ortaya konulan değer zincirini bu sene “Reklamın Ekonomiye Etkisi” kapsamında dört dernek beraber çalışarak sektörle paylaşılacağını söyleyen Akalın, IAB tarafından dört seneyi aşkın bir zamandır anlatılan Dolaysız Marka ve Dolaysız Marka Ekonomisi’nin özellikle pandemi sonrasında yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ve bu konuda araştırma ve çalışma planlaları içinde olduklarından bahsetti.
IAB Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan:
Reklamverenler Derneği Ayşen Akalın
Başkan Yardımcıları :
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş
Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim
Genel Sekreter:
Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş - Cemal Burak Yılmaz
Sayman:
Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan
Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü
Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci
Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Leyal Eskin Yılmaz
Optimum Media Direction Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Demirci
Mindshare Medya Hizmetleri A.Ş. – Kadriye Neslihan Olcay
Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan
HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış
Vog Reklam ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşçüoğlu
Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun
Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Aslıhan Albayrak
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar
Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin
Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Ekin İlyasoğlu Muslu
Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen
Denetim Kurulu,
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yilmazer
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – Aslıhan Ahızkal
TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün
Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal
Disiplin Kurulu
Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. – Kamil Nurettin Özörnek
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. - Özge Bakırçalı
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. – Banu Çelikkaya
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Özberk Ölçer