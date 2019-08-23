0553 313 94 23

“Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

SAKARYA (İHA) – Eskişehir’de Hz.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
“Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı

SAKARYA (İHA) – Eskişehir’de Hz. Süleyman’ın kızı olduğunu ileri sürüp psikolojik rahatsızlığı bulunanlara kendi kanını içirerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs, Sakarya’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyona yakalandı.


Eskişehir’de çiftlikevinde kurduğu dergahta kendini Hz. Süleyman’ın kızı olarak tanıtarak psikolojik rahatsızlığı olan insanları tedavi ettiğini öne sürerek 13 milyon TL’lik dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şahıs Sakarya’da yakalandı. Edinilen bilgilere göre 3 gün önce Eskişehir Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi’nde bulunan 10 dönümlük bir arazi içindeki çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri inceleme başlattı. İncelemede çiftlik evinin S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G. (24) tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullanıldığı ve şahısların buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi. Tespit sonrası jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden S.H.G. ve S.D. tutuklanırken S.G. ise yakalanamadı.



13 milyon TL’lik vurgun yaptı Sakarya’da yakalandı


İlk operasyon sonrası takibi sürdüren jandarma ekipleri S.G.’nin Sakarya’nın Arifiye ilçesinde olduğu belirlendi. Tespit sonrasında Arifiye ilçe Jandarma karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) ekiplerince dün düzenlenen operasyonda S.G. isimli şahıs gözaltına alındı. Tedavi adlı altında etkisi aldığı şahıslardan 13 milyon TL’lik vurgun yaptığı iddia edilen S.G., Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sonrası sevk edilen adli mercilerce tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevine gönderildi.



"Yüzük verdiği erkeklere komutan unvanı vermiş”


Öte yandan daha önceki operasyonda şikâyette bulunan G.G. adlı şahıs ifadesinde etkisi altına aldığı insanları iflas ettirdiğini söyledi. G.G., "S.G. çevresindeki erkeklere aynı şekilde yapılmış olan yüzük ve kolyelerden veriyordu. Bu erkeklere ’komutan’ unvanını vermiş. Rütbe olarak en üstte olan komutanı ise oğlu S.H.G. olarak belirlemiş. S.G., dini inançlarımı suistimal ederek beni tesiri altına aldı. Sözünden çıkamaz hale geldim. Etkisi altına aldığı insanları iflasa sürüklüyor. Beni de iflas ettirdi. Tüm paramızı onun ’kutsal’ dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016’da vekâlet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar" dedi.



"Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda demiş"


Durumla alakalı şikâyette bulunan müşteki C.G. ise ifadesinde, firari şüpheli S.G’nin rahatsızlığı bulunanları sözde tedavi ettiğini öne sürdüğünü belirtti. C.G. "Kendisi bana ’Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda’ demişti. Hz. Süleyman’ın kızı olduğunu söylüyordu. Bir hastanın tedavi ücreti 4-5 bin lira arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem S.G.’yi FETÖ’den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin lirayı ve kanları yanında çalışan Hacer’in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ’ye ait kitap ve CD’leri de yaktı" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:03
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakanlıktan alternatif bir finansman yöntemi daha! Devlet Destekli Alacak Sigortası devreye girdi
    1. Bakanlıktan alternatif bir finansman..
    2. CHP’li Başkan Gürün’den Çevre ve..
    3. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    4. Yeşilyurt Belediyespor hazırlık..
    5. ABD'de seri katil idam edildi
    6. Kulüplerden kadın cinayetine ortak tepki
    7. Oda Orkestrasının ilk konseri 30..
    8. Beşiktaş'ta yıldız isimlere şok!..
    9. 9 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı
    10. Görevden alınan HDP'li başkan..
    11. Yaralı halde bulunan leylek..
    12. Bolu Belediye Başkanı Özcan, 461..
    13. Meralar kuyular sayesinde suya kavuştu..
    14. Derya Can'dan Salda Gölü'nde yeni..
    15. Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası'na..
    16. Rus askeri gemisi "Ceasar Kunikov"..
    17. Kilis Belediyesi çalışmalarına hız..
    18. Reflüsü olanlar dikkat
    19. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 9 milyar..
    20. Altınordu evinde sahne alıyor
    21. “Hz. Süleyman’ın kızıyım” diyerek 13..
    22. Vali Gül, Naci Topçuoğlu MYO’yu..
    23. Hintli gazeteciler, Bodrum’u anlatacak
    24. YouTube'da Hong Kong protestolarıyla..
    25. Galatasaray Belhanda’dan yoksun çalıştı
    26. Atakum’da ’Kadın Emeği Festivali’
    27. Kadınlar bu hastalığı ertelemeyin
    28. Umre ziyareti için kayıtlar başladı
    29. Döviz kurları
    30. Çekirdeksiz kuru üzümde 10 TL üretici..
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    AK Parti davet göndermemişti! Ahmet Davutoğlu cephesinden ilk açıklama
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi