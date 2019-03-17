Hz. Ali: Tevben bile tevbeye muhtaç!

Bir bedevi Peygamber Efendimizin mescidine girdi. Ve; “Allah’ım! Ben Senden affımı istiyor, Sana tevbe edip sığınıyorum” Dedi. Tekbir aldı. Namazını bitirince, duasını işitmiş olan Hz. Ali ona hitaben; “Ey adam! Dilinin yaptığı tevbe, yalancıların yaptığı tevbedir. Senin tevben bile, ayrıca bir tevbeye muhtaç!” dedi. Bunun üzerine o bedevi; “Ey müminlerin emiri! Peki tevbe nedir, nasıl yapılır?” diye sordu. Hz. Ali efendimiz ise, “Şu altı şey ile: Geçmiş günahlara pişman olmak, yapılmayan farzları kaza etmek, haksız yere alınan şeyleri iade etmek, nefsi Allah’a isyan hususunda terbiye ettiğin gibi, itaatta da eritmek, nefse günah lezzetlerini tattırdığın gibi, itaatın acılarını da tattırmak, her gülüşe bedel olarak ağlamaktır” buyurdular.