Hyundai Yeni Tucson’u tanıttı

CSUV segmentindeki otomobil, yeni standartlar belirleyen deneysel bir tasarıma ve en son teknolojiye sahip. Hyundai’nin tasarım açısından imajını ve aynı zamanda tüm pazarlardaki saygınlığını artıran Tucson, şimdi de markanın yeni Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik tasarım kimliğini ön plana çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl Los Angeles AutoMobility Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, kompakt SUV segmentine sıradışı tasarım özellikleriyle farklı bir bakış açısı getiriyor. Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarındaki elektrikli otomobillere alternatif modeller sunmuş oluyor. Bu yılın sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak aracın önümüzdeki yıl daha sport N Line versiyonu da tanıtılacak.