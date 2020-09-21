  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hyundai Yeni Tucson’u tanıttı
Ekonomi

Hyundai Yeni Tucson’u tanıttı

Hyundai Motor Company, online olarak gerçekleştirdiği global bir lansmanla Yeni Tucson modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 09:34:00 -
Hyundai Yeni Tucson’u tanıttı

CSUV segmentindeki otomobil, yeni standartlar belirleyen deneysel bir tasarıma ve en son teknolojiye sahip. Hyundai’nin tasarım açısından imajını ve aynı zamanda tüm pazarlardaki saygınlığını artıran Tucson, şimdi de markanın yeni Sensuous Sportiness yani Duygusal Sportiflik tasarım kimliğini ön plana çıkarıyor. Geçtiğimiz yıl Los Angeles AutoMobility Fuarı’nda tanıtılan Vision T Concept baz alınarak üretilen Yeni Tucson, kompakt SUV segmentine sıradışı tasarım özellikleriyle farklı bir bakış açısı getiriyor. Hyundai Tucson aynı zamanda hibrit, plug-in hibrit ve 48 volt hafif hibrit motor seçenekleriyle de Avrupa pazarındaki elektrikli otomobillere alternatif modeller sunmuş oluyor. Bu yılın sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak aracın önümüzdeki yıl daha sport N Line versiyonu da tanıtılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular
Gündem

Mısır’dan, Türkiye’ye ‘işbirliği’ şartı! Resmen duyurdular

Darbeci Sisi’nin yönettiği Mısır, Türkiye ile işbirliği şartını açıkladı. Kahire yönetimi, Ankara ile kurulacak ilişkinin Arap Dörtlüsü olar..
Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'
Gündem

Abdullah Ağar sıcak gelişmeyi duyurdu! 'Bizim üs bölgesinden 7 uçak tespit edildi'

Bugün Rusya'nın İdlib'e saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ‘bizim bir üs bölgesinden ..
Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti
Ekonomi

Altın alacaklar, bozduracaklar bu habere dikkat! Uzman isim o rakamı işaret etti

Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ediyor. Yurt dışındaki uzmanlar, altın fiyatlarına ilişkin çarpıcı tahminler yürütüyor.
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı