  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltukları Assan Hanil’den
Ekonomi

Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltukları Assan Hanil’den

Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Assan Hanil, kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu olan Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltuklarını tasarlayıp üretecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:21:00 -
Hyundai Xcient Fuel Cell’in koltukları Assan Hanil’den

Yaklaşık 1,5 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının sonucu olan koltuklar, 2021 Haziran’da seri üretime geçecek. Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, “Dünyadaki hemen her sektörün olduğu gibi otomotiv sektörünün de gündeminde sürdürülebilirlik ve ekosisteme saygılı olma amacı var” dedi. Güner, şunları kaydetti: “Sınırlı olan dünya kaynaklarını korumak ve çevreye verilen zararın en aza indirgenmesini sağlamak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları ivme kazanıyor. Bu kapsamda biz otomotiv tedarik sektörü temsilcilerine de önemli görevler düşüyor. Ürünlerimizi enerji verimliliğini koruyacak şekilde hafif, ergonomik ve aynı zamanda üst düzey güvenlik vadeden bir yapıda tutmamız gerekiyor. Assan Hanil olarak kendi sınıfında dünyanın ilk hidrojen yakıt hücreli elektrikli seri üretim kamyonu Hyundai Xcient Fuel Cell için bu doğrultuda yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmaları yaklaşık olarak 1,5 yıl sürdü. 2030 yılına kadar Avrupa’da 25 bin adede ulaşılması planlanan Hyundai Xcient Fuel Cell, otomotiv sektöründe hidrojen ekosisteminin kurulmasında öncü rol oynayacak. Biz de Assan Hanil olarak bu başarıya ortak olacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’
Korona Virüs

İngiltere’den tüm dünyaya duyuru! ‘Bu şey virüsü yok ediyor’

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve grip dahil temas halinde virüsleri öldürdüğü öne sürülen maske geliştirildi. Maskeyi tasarla..
Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi
Aktüel

Gezegen Mehmet, Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyla ilgili ifade verdi

Gezegen Mehmet olarak bilinen radyo programcısı Mehmet Akbay ‘Zor Sor’ isimli programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu “PKK ile iş bi..
Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı
Gündem

Bir belediye başkanı daha koronavirüse yakalandı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay