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Huzurevinde zehirleme şüphesiyle 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Huzurevinde haşere ilacından zehirlendiği tahmin edilen 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 19:09
Huzurevinde zehirleme şüphesiyle 14 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu Huzurevi’nde öğle saatlerinde haşere ilaçlaması yapıldı. İlaçlamanın ardından bazı huzurevi sakinlerinde solunum sıkıntısı, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetler görülmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine Huzurevine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme tehlikesi geçiren Neşe Gemici (41), Mustafa Tuzcuoğlu (84), Hilmi Kesim (77), Aliye Tüysüz (68), Melek Bayır (78), Rasim Küçükömeroğlu (79) Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine kaldırırken, İsmail Tüysüz (70), Hasan Çakıroğlu (90), İsmail Yulafçıoğlu (78), Fikri Kara (84), Mehmet Ölçer (85), Selim Anbarcı (41), Mehmet Emin Urgancı (80) ve Feride Urgancı (80) ise Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. 

Tedavi altına alınan Huzurevi yaşlılarını ziyaret eden ve durumları hakkında bilgi alan Kastamonu Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Serdar Bozkurt, hastaneye 8 kişinin solunum sıkıntısı şikayetiyle müracaat ettiğini belirterek, “Bunlardan 7 tanesi huzurevi sakini, 1 tanesi de hastane personelidir. Hastalarımızın genel durumları iyi, şuanda hayati tehlikeleri bulunmuyor. Gerekli tedavileri arkadaşlarımız tarafından yapılıyor. Hastalarımız, birkaç saat müşahede altında tutulacaklardı. Tedavilerinin ardından hastalarımızı taburcu edeceğiz” dedi. 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 19:09
  1. Kastamonu Huzurevi

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