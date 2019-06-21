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Huzurevi sakinlerinin halk oyunları ve tiyatro gösterisi coşturdu

DÜZCE(İHA) – Düzce Neriman Çilingir Huzurevinde kalan sakinlerin hazırlayıp sunduğu tiyatro gösterisi, halk oyunları ve Türk Sanat Müziği konseri izleyenleri coşturdu.

21 Haziran 2019 Cuma 09:53
Huzurevi sakinlerinin halk oyunları ve tiyatro gösterisi coşturdu

DÜZCE(İHA) – Düzce Neriman Çilingir Huzurevinde kalan sakinlerin hazırlayıp sunduğu tiyatro gösterisi, halk oyunları ve Türk Sanat Müziği konseri izleyenleri coşturdu.


Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Neriman Çilingir Huzurevinde kalan yaşlılar hünerlerini sergilediler. Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen gece Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programa Vali Yardımcısı Abdulgani Mağ, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Ercan Öztürk ve davetliler katıldı.


Sonrasında huzurevi sakinlerinin hazırlayıp sunduğu gösteriler büyük ilgi gördü. İlk olarak kendi hayatlarını sahneye yansıtan huzurevi sakinleri izleyiciden büyük ilgi gördü. Aktif yaşlanma böyle olur diyen huzurevi sakinlerinin halk oyunları gösterisi izleyenleri coşturdu. Gece Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinin Türk Sanat Müziği konseri ile son bulurken salondaki izleyiciler müziğe eşlik etmekten kendilerini alamadılar.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, Neriman Çilingir Huzurevi sakinlerinin unutulmaz bir gece yaşattıklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:53
  1. konser
  2. sanat
  3. sergi

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