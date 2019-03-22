Huzurevi sakinlerine ziyaret

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü idarecileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Maide Bolel ve Safiye Gönül Bayar Huzurevine ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Maide Bolel ve Safiye Gönül Bayar huzurevi ziyaretine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asli Melek Zeytin, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Ahmet Mahmur, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz katıldı.

Ziyarette, huzurevi sakinleri ile sohbet edilerek sağlık alanında taleplerini dinlendi. Evde bakım hizmetleri tarafından talep edilen yaşlıların muayeneleri yapıldı. Tansiyonlarını ölçülerek, diş macunu ve diş temizliği aparatı dağıtımı yapıldı. Bazı hastaların muayenesi İl Sağlık Müdürü Bilge, bizzat kendisi yaptı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge huzurevi sakinlerinin Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı.