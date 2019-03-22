0553 313 94 23

Huzurevi sakinlerine ziyaret

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü idarecileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Maide Bolel ve Safiye Gönül Bayar Huzurevine ziyaret etti.

22 Mart 2019 Cuma 11:35
Huzurevi sakinlerine ziyaret

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü idarecileri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Maide Bolel ve Safiye Gönül Bayar Huzurevine ziyaret etti.


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Maide Bolel ve Safiye Gönül Bayar huzurevi ziyaretine İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Asli Melek Zeytin, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Dt. Soner Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm Dr. Ahmet Mahmur, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Emin Çanakçı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Gökhan Özboz katıldı.


Ziyarette, huzurevi sakinleri ile sohbet edilerek sağlık alanında taleplerini dinlendi. Evde bakım hizmetleri tarafından talep edilen yaşlıların muayeneleri yapıldı. Tansiyonlarını ölçülerek, diş macunu ve diş temizliği aparatı dağıtımı yapıldı. Bazı hastaların muayenesi İl Sağlık Müdürü Bilge, bizzat kendisi yaptı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge huzurevi sakinlerinin Yaşlılara Saygı Haftasını kutladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin liralık eşya çaldılar
    1. Giyim mağazasının camını kırıp, 80 bin..
    2. Diyarbakır Süper Amatör Ligi’nde..
    3. Brexit’in Almanya’ya maliyeti 9,5..
    4. ‘Her apartman sitesine çöp kovası’..
    5. Fadıloğlu, Şehitkamil’i karış karış..
    6. Bakan Varank Yalova’da
    7. Başkan Çerçi özel çocuklar ve yaşlılar..
    8. Tunceli’de "Yaşlı Sağlığı" paneli
    9. Fikret Orman: “Hem Kulüpler Birliği..
    10. Fatih Altaylı’ya polise hakaretten 16..
    11. Başkan Ay kusursuz kafeyi ziyaret etti
    12. Jandarma karakoluna taciz ateşi: 1..
    13. Coşkun Güven: “ Yenice herşeyin en..
    14. Cumhur İttifakı İshakçelebi’de..
    15. BM, İsrail’i kınayan tasarıyı kabul..
    16. Mersin’de çeşitli suçlardan aranan 52..
    17. Bakan Pakdemirli: "Bitkisel üretim..
    18. Efeler Belediyesi’nden vefa örneği
    19. SSAUMDER’den Cumhurbaşkanı..
    20. 4 günde 18 bin İranlı geldi
    21. Traktör firmasından çiftçiye tam destek
    22. Madde bağımlılığına karşı ’Hayatına..
    23. HESTOUREX 2019 Fuarı için geri sayım..
    24. Belediye otobüsüyle çarpışan..
    25. Denizli 3.9 büyüklüğünde depremle yine..
    26. Şehir hastanelerinden "Su..
    27. TFF 3. Lig
    28. Gözaltına alınan HDP’li belediye..
    29. Düzce Üniversitesi’nden istihdama..
    30. GAÜN’de Here & Locial Hackathon ve..
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    İngiliz Financial Times'tan şaşırtan tavır! 'Erdoğan Türkiye ile Batı ilişkilerini yeniden yoluna koyabilir'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!
    Soylu açık açık söyledi: Seçilse dahi görev yaptırmayız!

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler