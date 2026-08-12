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Gündem Husumetlisini bıçaklayan caninin kan donduran görüntüleri… Öldürdüğü yetmemiş başında bağırıp çağırmış!
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Husumetlisini bıçaklayan caninin kan donduran görüntüleri… Öldürdüğü yetmemiş başında bağırıp çağırmış!

Yeniakit Publisher
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Husumetlisini bıçaklayan caninin kan donduran görüntüleri… Öldürdüğü yetmemiş başında bağırıp çağırmış!

Konya’da bir kişinin sokak ortasında bıçaklanarak hayatını kaybettiği olay sırasında zanlı, bir süre öldürdüğü kişiye bağırarak başında beklediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede otomobil ile seyir halinde olan Emin B. (36) aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı’yı hafif ticari araçta fark etti. Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan ve polis ekiplerince Karatay ilçesinde yakalanan zanlının Tugay Sarı’yı öldürdükten sonra başında bekleyerek bağırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların hayatını kaybeden kişiye yardım ettiği sırada cinayet zanlısının maktulün başına gelerek bağırdığı anlar görülüyor.

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