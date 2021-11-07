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Yerel Husumetlisine kurşun yağdırdı!
Yerel

Husumetlisine kurşun yağdırdı!

Malatya'da bir kafede oturan husumetlisine kurşun yağdıran şüpheli kaçarken, olayda yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 22:04:00 -
Husumetlisine kurşun yağdırdı!

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede oturan B.Y.'nin yanına gelen husumetlisi olduğu ileri sürülen N.A., B.Y.'ye altı el ateş açtı. Sağ bacak kısmına isabet alan B.Y. yaralanırken N.A. bölgeden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 6 adet 7,65 mm çapında boş kovan buldu. Ekiplerin şüpheli N.A'yı yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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