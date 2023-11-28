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Yaşam Husumetlisinden kaçarken çatıdan atladı
Yaşam

Husumetlisinden kaçarken çatıdan atladı

Yeniakit Publisher
2023-11-28 03:53:00 -
Husumetlisinden kaçarken çatıdan atladı

Kırıkkale'de kavga ettiği kişiden kaçarken çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen B.K. (25) ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokakta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ile kavga ettikten sonra kaçan B.K., 3 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. Bu sırada arkasından gelen kişiden kaçmak için başka bir binanın çatısına atlamak isteyen B.K., metrelerce yükseklikten binaların arasındaki boşluğa düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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