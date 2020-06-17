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Yerel

Husumetliler kavga etti yoldan geçen vatandaş hayatını kaybetti

Bursa'da iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaş vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 08:39:00 -
Husumetliler kavga etti yoldan geçen vatandaş hayatını kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı.

Bir anda yere yığıldı

Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali K. (60) isimli kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.

Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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