Husumetliler kavga etti yoldan geçen vatandaş hayatını kaybetti
Bursa'da iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaş vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı kavgada yoldan geçen bir kişi vurularak hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde, husumetli iki kişi arasında silahlı kavga yaşandı.
Bir anda yere yığıldı
Bu sırada caddeden geçmekte olan Ali K. (60) isimli kişi vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı.
Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali K'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan silahlı kavganın taraflarını belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.