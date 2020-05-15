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Husumetli olduğu şahsı tabancayla öldürdü

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 23:19:41 -
Husumetli olduğu şahsı tabancayla öldürdü

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.


Olay, Erzin ilçesine bağlı Mahmutlu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D. husumetli olduğu M.S.’Yİ (43) takip etmeye başladı. Bir süre sonra karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. M.D. tabanca ile M.S.’yi vurdu. Silah sesleri duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı M.S.’yi Erzin Devlet Hastanesine kaldırdı. M.S hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Olayı gerçekleştiren M.D. ise polis giderek teslim olduğu öğrenildi.

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