Husumetli kardeşlerin kavgasında kan döküldü Samsun'da aralarında husumet bulunan kardeşlerden biri ağabeyini silahla yaraladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından silahla yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çivril Mahallesi'nde E.K. (40) ile daha önceden aralarında husumet bulunan ağabeyi A.K. (42) tartışmaya başladı. Bacaklarından yaralandı Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, ağabeyine tabancayla ateş etti. Bacaklarından yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Serbest bırakıldı İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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