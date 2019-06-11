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Husumetli kardeşlerin kavgasında kan döküldü

Samsun'da aralarında husumet bulunan kardeşlerden biri ağabeyini silahla yaraladı.

11 Haziran 2019 Salı 16:48
Husumetli kardeşlerin kavgasında kan döküldü

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi tartıştığı kardeşi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çivril Mahallesi'nde E.K. (40) ile daha önceden aralarında husumet bulunan ağabeyi A.K. (42) tartışmaya başladı.

Bacaklarından yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, ağabeyine tabancayla ateş etti.

Bacaklarından yaralanan A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Serbest bırakıldı

İlkadım Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüpheli E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:48
  1. 112 Acil Servis
  2. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. adli kontrol
  4. İlkadım Jandarma Komutanlığı

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