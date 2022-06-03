Husumetli aileler arasındaki kavgada kan aktı

Olay, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.