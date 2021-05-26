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Yaşam Hüsuf namazı nedir? Hüsuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?
Yaşam

Hüsuf namazı nedir? Hüsuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece meydana gelecek olan ay tutulması namazı olarak da bilinen husuf namazı ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, ay tutulması husuf namazı nasıl kılınır? Husuf namazı kaç rekattır, hangi vakitte kılınır?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 23:55:00 -
Hüsuf namazı nedir? Hüsuf namazı ne zaman, nasıl kılınır?

6 Mayıs gecesinde gerçekleşecek olan Ay tutulması olayında Küsuf ve Husuf namazı yeniden gündeme geldi. Bu özel günde kanlı Ay tutulması namazı olarak gösterilen husuf, küsuf namazı nasıl kılınır? Husuf, küsuf namazı kaç rekattır?

Hüsuf namazı nedir?

Güneş tutulmasına küsûf, ay tutulmasına hüsûf denir. Hüsuf namazı, Ay tutulmasından sonra kılınan namazdır. Peygamberimiz oğlu İbrâhim'in öldüğü gün güneş tutulması üzerine şöyle demiştir: "Ay ve güneş Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15).

Hüsuf namazı nasıl kılınır?

Hüsuf namazı 2 rekat olarak kılınır.

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeri

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

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