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Gündem

Hüsnü Mahalli'den akla ziyan Libya sözleri! Canlı yayında zırvaladı

Esed yanlısı tavırlarıyla tanınan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya politikasıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullandı. Mahalli, Türkiye'nin hedefinin Sudan ve Mısır'ı karıştırmak olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 17:12:00 - 2020-06-16 17:22:33

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hüsnü Mahalli, Halk TV ekranlarında Türkiye'nin Libya'daki varlığına dair akla ziyan iddialar ortaya attı.

Darbeci Hafter'e karşı Libya'nın legal gücü UMH'ye destek veren Türkiye, iki yeni üsle etkinliğini artırmayı planlıyor. Türkiye'nin üs hamlesini ise Hüsnü Mahalli, 'Sudan ve Mısır'ı karıştırmak' şeklinde yorumlayarak büyük bir skandala imza attı.

Halk TV ekranlarında konuşan Hüsnü Mahalli, Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin yapıtğı açıklamada, "Türkiye Libya'ya hava ve deniz üssü kuruyor. Türkiye'nin derdi ne biliyor musunuz? Mısır'ı karıştırmak, Sudan'ı karıştırmak" dedi.

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Yorumlar

yusuf demirtaş

hedeflerinden biri de aynı zamanda senin gibi ....leri kaşındırmak.
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