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Hüsn-i Hat sanatını öğrenmek isteyenler ŞSM’de buluştu

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan hüsn-i hat kursuna yoğun ilgi gösterildi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
Hüsn-i Hat sanatını öğrenmek isteyenler ŞSM’de buluştu

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan hüsn-i hat kursuna yoğun ilgi gösterildi. Kuran-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma sanatı olarak ortaya çıkan ve zaman içerisinde gelişerek bugünlere ulaşan sanat dalını öğrenmek isteyenler, 8 ay sürecek eğitimden faydalanıyor.


Türk sanatlarını desteklemek, bu alanda eser verecek yeni kabiliyetleri keşfetmek ve bu sanatçıları gelenekten yararlanıp özgün eserler üretmeye teşvik ederek sanatın gelişmesi ve yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla çalışan Şehitkamil Sanat Merkezi, faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde (ŞSM) açılan ve ücretsiz yararlanılan; yağlıboya, karakalem, temel resim, ebru, bağlama, gitar, keman, piyano, tambur kurslarının yanı sıra hüsn-i hat sanatı kursuna halk yoğun ilgi gösterdi. Hüsn-i hat sanatına ilgi duyanlar, 8 ay sürecek eğitimlerden yararlanmak için ŞSM’de bir araya geldi. Hüsn-i hat sanatının tüm inceliklerinin öğretileceği kursa katılanlar, aldıkları etiğimin sonucunda nitelikli güzel bir eser yazabilecek seviyeye ulaşıyor.


Bütün dünyaya Türkler, Osmanlılar tarafından öğretilmiş bir sanattır


Açılan kursa ilişkin açıklamada bulunan Hüsn-i Hat Usta Öğreticisi Mehmet Bali, “Hüsn-i hat; Kuran-ı Kerim’i en güzel şekilde yazma sanatı olarak başlamıştır ve günümüze kadar gelişerek gelmiştir. Osmanlı ve Selçuklu döneminde en üstün olduğu noktaya ulaşmış, mükemmel bir yazı sanatı haline dönüşmüş bir yazı sanatıyken 6 yazı çeşidi eklenmiş ve bütün dünyaya Türkler, Osmanlılar tarafından öğretilmiş bir sanattır. Bu yüzden ‘Kuran-ı Kerim; Hicaz’da indi, Mısır’da okundu, İstanbul’da yazıldı’ denilmiştir. Hattatlar birçok Osmanlı padişahı tarafından desteklenmiş, hatta Osmanlı padişahlarının birçoğu hat sanatını kendileri icra etmişlerdir. Şu anda da dünyanın her tarafında bulunan hattatlar muhakkak Osmanlı döneminde konulan ölçülerle hat yazılarını icra ediyor. Bizde halen hat sanatı Osmanlı geleneği olarak icazet sistemiyle devam ediyor. Bütün hat şekillerini en güzel şekilde yazıp malzemeleri de en güzel şekilde kendimiz yapıp icazet belgemizi alıyoruz. Öğrencilerimize de en güzel şekilde hat sanatını öğretip onlara hem Osmanlı sanatıyla hem İslam sanatıyla hem de Türk sanatıyla bir arada en mükemmel şekilde öğretmeye çalışıyoruz. Kuran-ı Kerim harflerinin yazılmasını öğreterek başlıyoruz. Bambu kamışı kalem, is mürekkebi kullanıyoruz. İs mürekkebinin içerisinde de lika dediğimiz ham ipekten bir parça kullanıyoruz. Kuşe ve aharlı kağıt üzerine çalışma yapıyoruz. Aharlı kağıtlarımız 100 yıl çürümez bir özelliğe sahip el yapımı kağıtlardır. Mürekkeplerimiz de kandillerde toplanan isin La İlahe İllallah zikriyle ezip daha sonra içerisine zemzem suyu katılarak hazırlanıyor. İsteyen, bu konuya duyarlı olan, öğrenmeyi gerçekten arzulayan, hat sanatını öğrenmek isteyen herkesi Şehitkamil Sanat Merkezi’ne bekliyoruz. Herkese sıfırdan başlayarak tüm öğrencilerimizi en güzel şekilde hüsn-i hat sanatını öğrenebilecek seviyeye getireceğiz. Kurslarımız, 8 ay sürüyor. Tüm öğrencilerimiz eğitim süresinin ardından güzel bir eser yazabilecek seviyeye geliyor” şeklinde konuştu.


Sağlanan ortamdan çok memnunum


Hüsn-i hat sanatının detay ve inceliklerini öğrenmek için kurstan yararlandığını kaydeden kursiyer Fadime Yıldırım, “Hat eğitimimi ilerletmek için bu kursa geldim. Daha önce de hat çalışıyordum. Bazı kurslarda eğitim aldım. Burada hocamızdan hüsn-i hat sanatının tüm detay ve inceliklerini öğrenmek için kursa devam ediyorum. Burada sağlanan ortamdan çok memnunum, çok güzel. Hocamız da çok ilgili. Şimdilik her şey çok güzel ilerliyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 14:08
  1. sanat

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