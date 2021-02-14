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Dünya Husilere ait bir İHA düşürüldü
Dünya

Husilere ait bir İHA düşürüldü

Yemen'in kuzeyinde Sade kentinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının düşürlüdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 05:10:00 -
Husilere ait bir İHA düşürüldü

Yemen ordusu, ülkenin kuzeyinde Sade kentinde İran destekli Husilere ait bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, İHA'nın Suudi Arabistan sınırına paralel Bakım bölgesinde ordunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'nın ulusal orduya ait birliklerin olduğu bölgeler yönünde hareket halinde olduğu kaydedildi.

Son olarak Yemen hükümetinin verdiği bilgiye göre, Husiler, Hudeyde kentinde bir mescide iki katyuşa füzesi atarak mescidi yerle bir etmiş ve çevredeki sivil ait evlere büyük zarar vermişti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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