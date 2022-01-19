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Dünya Husilerden yakıt istasyonuna füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Husilerden yakıt istasyonuna füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Şebve ilinde bulunan bir yakıt istasyonuna düzenlediği füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 18:10:00 -
Husilerden yakıt istasyonuna füze saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Şebve ilinde bulunan bir yakıt istasyonuna düzenlediği füze saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Husiler, Şebve'ye bağlı Ayn ilçesindeki bir yakıt istasyonuna füzeyle saldırı düzenledi.

Akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapıldığı sırada düzenlenen saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

Saldırıda ayrıca, Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarına ait bir askeri aracın da bulunduğu çok sayıda araç yandı.

Yemen hükümeti ve Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen ordusu 10 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ayn ilçesinin geri alınmasıyla petrol zengini Şebve'nin 17 ilçesinde de kontrolün sağlandığını, Husilerin ise Marib ve Beyda illerine çekilmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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