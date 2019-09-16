0553 313 94 23

Husilerden Suudi Arabistan’a tehdit: "Her an vurabiliriz"

Husiler, Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’da bulunan yabancı şirketlere uyarı yaparak, her an vurabileceğini duyurdu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
Husilerden Suudi Arabistan’a tehdit: "Her an vurabiliriz"

Husiler, Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’da bulunan yabancı şirketlere uyarı yaparak, her an vurabileceğini duyurdu.


Husiler, Suudi Arabistan’da petrol tesisi Aramco’ya 2 gün önce İHA ile saldırı gerçekleştirdi. Husiler, petrol tesisi Aramko’daki yabancı şirketleri uyardı ve yeniden vuracağını açıkladı. Husiler tarafından yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan, Yemen’e yönelik saldırılarını durdurmazsa, askeri ve stratejik hedefleri vurmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın devamında, “Suudi Arabistan’ın her yerini vurabiliriz. Suudi Arabistan’ın Yemen’de yürüttüğü savaşı gözden geçirmesini isteriz” denildi.


Husilerin saldırısına dünyadan kınama yağdı ve petrol üretimini geçici olarak durdurmaya karar verildi.


Suudi Arabistan’ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi günlük 5,7 milyon varil azaldı. Buna bağlı olarak petrol fiyatları yüzde 10 arttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi
    1. Trakya Üniversitesi OBS ders seçimi
    2. Balıkçılar palamutta hayal kırıklığı..
    3. Tarsus Kaleburcu Deresi temizleniyor
    4. Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda..
    5. Yurt içi petrol üretiminde rekor
    6. Vali Gündüzöz: “O çocuklar da..
    7. Türkiye, otomobil devlerini cezbediyor
    8. Sertan Ayçiçek’e, ’Yılın CEO’su’ ödülü
    9. İlk ders Rektör Çiçek’ten
    10. Kütahya’yı kazanan öğrenciler otogarda..
    11. Emre Aydın’dan “İzmir’e dönüş” konseri
    12. Yiyeceklerin psikolojimize etkileri
    13. Elazığ’da, ‘Sağlık Hizmetleri Temel..
    14. Sapanca’da Nazan Öncel rüzgarı esti
    15. Küçükçekmece’de Niyazi Koyuncu rüzgarı
    16. Savaş; “Menderes, millet iradesini yok..
    17. HDP önünde eylem yapan aile sayısı..
    18. Tekirdağ’da ulusal sulak alan..
    19. Bulgaristan’dan yakın Avrupa’ya Türk..
    20. Türkiye’de dizel’in pazar payı düşüyor
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Menzil cemaatinden açıklama: Biz provokasyonlara gelmeyeceğiz, milletimiz için çalışıyoruz
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!
    Darbeci Hafter ve BAE’ye ağır darbe!