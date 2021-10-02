  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a bomba yüklü İHA ile saldırı girişimi
Dünya

Husilerden Suudi Arabistan'a bomba yüklü İHA ile saldırı girişimi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 22:42:00 -
Husilerden Suudi Arabistan'a bomba yüklü İHA ile saldırı girişimi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamalarında, Husi milislerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine patlayıcı yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.

Söz konusu İHA'ların etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, koalisyon güçlerinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.

Husiler tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay