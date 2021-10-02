Husilerden Suudi Arabistan'a bomba yüklü İHA ile saldırı girişimi
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.
Koalisyon güçlerinin Suudi Arabistan'ın resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamalarında, Husi milislerin, ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine patlayıcı yüklü bir İHA gönderdiği belirtildi.
Söz konusu İHA'ların etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, koalisyon güçlerinin uluslararası hukuka uygun bir şekilde sivilleri korumak için gerekli önlemleri aldığı belirtildi.
Husiler tarafından henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.