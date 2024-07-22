Husilerden sonra Hizbullah da İsrail'e karşı harekete geçti! Çok sert uyarı
Siyonist İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki bombardımanı sürerken Yemen'de de saldırı başlatması Hizbullah'ı harekete geçirdi.
Hizbullah bugün yayınladığı videoda siyonistleri uyardı.
İsrail'e ait tanklara yönelik operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, İsrail'e "Bizi izlemeye devam edin... Hiç tankınız kalmayacak..." mesajı verildi.
Lübnan'daki Hizbullah Hareketi dün yayınladığı yazılı açıklamasında Yemen'e yönelik saldırılara tepki göstererek,
İsrail'in saldırısının Husileri zayıflatmayacağını aksine gücünü ve kararlılığını artırarak direnişin zaferine yol açacağını vurgulamıştı. Açıklamada, "Siyonist düşmanın attığı aptalca adımın, tüm bölgede son derece önemli bir çatışmanın yeni ve tehlikeli bir aşamasının habercisi olduğuna inanıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.