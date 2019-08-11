0553 313 94 23

Husilerden "koalisyonun hava saldırısında 8 sivil öldü" açıklaması

11 Ağustos 2019 Pazar 16:01
Husilerden "koalisyonun hava saldırısında 8 sivil öldü" açıklaması

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Hacce iline düzenlediği hava saldırısında 8 sivilin öldüğünü, 11'inin yaralandığını duyurdu.

Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, koalisyon güçleri, ülkenin kuzeybatısındaki Hacce iline bağlı Somala bölgesinde bir eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çoğu kadın ve çocuk 8 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Saldırının düzenlendiği evde ülkedeki çatışmalar yüzünden göçmen durumuna düşmüş ailenin kaldığı belirtildi.

Koalisyon güçlerinden suçlamaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan sınırındaki Hacce kentinin büyük çoğunluğu, 2014 yılından bu yana Husilerin kontrolü altında bulunuyor. Yemen hükümet güçleri ise kentin bazı bölgelerini elinde tutuyor.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:01
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    En acı bayramı yaşadılar
    1. En acı bayramı yaşadılar
    2. Biri sürüklendi, diğeri ucuz atlattı
    3. Husilerden "koalisyonun hava..
    4. İstanbul'da minibüs takla attı!..
    5. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları..
    6. Acemi kasaplar kurban yerine..
    7. Kurban kesen vatandaşı arı soktu
    8. (Özel) Şirinevlerde bir genç..
    9. Aydın’da sokaklar boş kaldı
    10. Randıman ekibinden bir kişi boğularak..
    11. Marmaris'te korkutan deprem!
    12. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    13. GMİS’te bayramlaşma
    14. Kurban Bayramı öncesi iki günde 24..
    15. Zonguldak’ta protokol bayramlaştı
    16. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    17. Ürdün İsrail'in "Mescid-i Aksa..
    18. Tunceli’de bayramlaşma programı
    19. Irak'ta 1 ABD askeri öldü! Dikkat..
    20. Arap basını: Türkler ABD'ye şartlarını..
    21. Skrtel'ın paylaşımda dikkat çeken Ali..
    22. Hamas lideri Heniyye’den İsrail’e uyarı
    23. İstanbul'da 791 acemi kasap kendini..
    24. Bahriyeliler Kurban Bayramı’nı gemide..
    25. "Filistin halkı ne pahasına olursa..
    26. Arife günü kayboldu, bayramda bulundu
    27. Pendik’te korkutan orman yangını..
    28. Kurban kelleleri demirci ustaları..
    29. Takla atarak durabilen araçta ölüm..
    30. Hayvanları kurtarmak isterken trenin..
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Deprem uzmanından korkutan uyarı! "Bir hafta içinde Doğu ve Batı'da depremler olacak"
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    Londralı taksi şoförlerinin beyninde ne var?
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    AK Parti, CHP’nin iddiasını yalanladı
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Bakanlık duyurdu! Artık Türkiye'deki tüm noterler...
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar
    Ticari menfaat için hacı adaylarını kullanıyorlar! ABD-Alman şirketinin reklamını yaptılar

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oluyor! İşte o 6 isim, içlerinde CHP'li de var
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?
    İstemsiz kas hareketlerinin türleri nelerdir?