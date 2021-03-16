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Dünya Husiler'den BM kararı
Dünya

Husiler'den BM kararı

Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Uluslararası Sana Havalimanı'nın İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) ve yardım kuruşlarına ait tüm uçuşlara kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 05:32:00 -
Husiler'den BM kararı

Husilere ait SABA ajansında yer alan habere göre, Husi milislerin denetimi altındaki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu yetkilisi Raid Talib Cebel, Uluslararası Sana Havalimanı'nın temel, ihtiyati ve acil durum petrol türevlerinin tükenmesi nedeniyle BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara sefer hizmeti vermeye devam edemeyeceğini savundu.

Cebel, söz konusu gerekçe nedeniyle Sana Havalimanı'nın BM kurum ve kuruşlarına ait tüm uçuşlar için kapatıldığını ifade etti.

Sana Havalimanı'nın her gün gidip-gelen BM, insani yardım ve yardım kuruluşlarına ait uçaklara hizmet sağlamak için tahsis edilen elektrik jeneratörlerini, itfaiye araçlarını, cihazları ve ekipmanı çalıştıramadığını kaydeden Cebel, havaalanındaki yakıt krizinin, iki aydır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin petrol ürünleri taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Cebel, BM ile Yemen'de faaliyet gösteren uluslararası kurumlara, Sana Havalimanındaki çalışmaların devam etmesi ve uçaklara gerekli hizmeti için petrol türevlerinin tedarik edilmesi adına acilen müdahalede bulunmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Sana Havalimanı, BM çalışanlarının yanı sıra Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi gibi uluslararası kuruluşlar ve BM'nin yardımlarının Yemen'e nakledilmesinde kullanılan temel bir liman görevi görüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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