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Dünya Husilerden akaryakıt istasyonuna füze saldırısı!
Dünya

Husilerden akaryakıt istasyonuna füze saldırısı!

Yemen'in Şebve ilinde İran destekli Husilerin akaryakıt istasyonuna gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 00:38:00 -
Husilerden akaryakıt istasyonuna füze saldırısı!

Yemen'in Şebve ilinde İran destekli Husilerin akaryakıt istasyonuna gerçekleştirdiği balistik füze saldırısında 4 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yemen resmi haber ajansı Saba'da yer alan haberde, saldırı sonucu birçok kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Yemen Hukuk İşleri ve İnsan Hakları Bakanlığı'nın 4 sivilin hayatını kaybettiği Husi saldırısını kınadığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların sağlık durumlarının kritik olduğu ve ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Husiler dün Şebve'nin Asilan ilçesindeki bir yetkilinin evini Yemen ordusu komutanlarının toplantısı sırasında balistik füze ile hedef almıştı. Saldırıda, toplantıyı koruyan askerlerden 12'si hayatını kaybetmiş, birçoğu da yaralanmıştı.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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