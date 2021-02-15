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Dünya Husiler’den açıklama! Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına saldırdık
Dünya

Husiler’den açıklama! Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına saldırdık

Yemen'de İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 16:47:00 -
Husiler’den açıklama! Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına saldırdık

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı yazılı açıklamada kendilerine bağlı hava kuvvetlerinin, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde ve Abha havalimanlarına İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Seri, uçakların hedefleri tam olarak vurduğunu, saldırı neticesinde havalimanlarında 2 saat uçuşların durduğunu iddia etti.

Sözcü, yaşanan kayıplara ilişkin bilgi vermezken, konuyla alakalı Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Albay Turki el-Maliki, bu sabah yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü iHA'yı imha ettiğini duyurmuştu.

İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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