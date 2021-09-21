Husiler Yemen’deki stratejik bölgelerdeki ilerlemeyi sürdürüyor

Yemen'de devam etmekte olan savaşın önemli cephelerinden Marib'de İran destekli Husilerin önemli ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor.

Husiler yaptıkları açıklamada Marib'de Suudi Arabistan tarafından desteklenen Yemen hükümet güçlerine drone saldırılarıyla ağır kayıplar verdirdiklerini ve Marib'in güney yolunu ele geçirdiklerini açıkladılar.

Stratejik açıdan önemli Marib şehri hükümet güçlerinin elinde bulunuyor. 22 Şubat 2021'de Husiler Marib'i almaya yönelik bir saldırı başlatmışlar ve Mart ayında Marib'in kuzey yolunu kesmişlerdi.

Son dönemde Marib'e yönelik saldırılarını artıran Husilerin Marib'in güney yolunu da ele geçirmesiyle Marib'in Husilerin eline geçebileceği belirtiliyor. Marib'in Husilerin eline geçmesi durumunda senelerdir kilitlenmiş halde süren Yemen İç Savaşı'nda dengelerin İran destekli Husilerin lehine değişeceği belirtiliyor. Marib'de ülkenin en önemli petrol rafinerilerinden biri de bulunuyor.

Stratejik önemi nedeniyle tarafların Marib'e bolca milis gönderdiği, son günlerdeki çatışmalarda iki tarafın da ağır kayıplar verdiği aktarılıyor.

Diğer taraftan Husilerin Yemen'in Şebva Vilayeti'nin Marha ilçesinin kırsalında da ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor. Yemen hükümet güçleri 2015'te Husileri yenerek Şebva Vilayeti'nden tamamen çıkarmıştı. Husiler Şebva Vilayeti'ni Aden Körfezi'ne çıkışı olması nedeniyle önemsiyor.

2014'ten bu yana devam etmekte olan Yemen İç Savaşı'nda 120 bin ila 230 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.