  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Husiler: Yakıt krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'u çalışmayı durdurdu
Aktüel

Husiler: Yakıt krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'u çalışmayı durdurdu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:54:38 -
Husiler: Yakıt krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'u çalışmayı durdurdu

SANA (AA) - Yemen'deki Husiler, akaryakıt taşıyan tanker gemilerinin Hudeyde Limanı'na girişinin engellenmesi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun çalışmayı durdurduğunu açıkladı.

İran destekli Husilere bağlı "El-Mesira" kanalının haberine göre, Husilerin kontrolündeki petrol şirketinin müdürü Ammar el-Edrai, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin el koyduğu ve Hudeyde'ye gidişine izin vermediği 17 gemi bulunduğunu belirtti.

Bu gemilere verilen bekleme cezalarının 50 milyon doları aştığını aktaran Edrai, koalisyon güçlerinin akaryakıt taşıyan gemilerin Hudeyde Limanı'na girişini engellemesi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının yüzde 99'unun çalışmayı durdurduğunu söyledi.

Edrai, Birleşmiş Milletler'i (BM) ise "Yemenlileri kuşatma ve açlıkla karşı karşıya bırakan koalisyon güçlerine yönelik koruma sağlamakla" suçladı.

Husiler Yemen hükümeti ve koalisyon güçlerini yakıt taşıyan tankerlerin Hudeyde Limanı'na girişine izin vermemekle suçlarken, hükümet ise yakıt krizi kaynaklı tüm ithamları reddederek Husilerin bu konudan yararlanmaya çalıştığını ileri sürüyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de Husiler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı kentlerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'
Dünya

Fransa'dan açıklama! 'Azerbaycan ve Ermenistan ateşkese doğru'

Fransa'da Paris yönetimi, Karabağ'da çatışan Azerbaycan ve Ermenistan'ın bugün veya yarın 'ateşkese doğru' ilerlediğini iddia etti...
Türkiye'nin son nüfusu belli oldu
Dünya

Türkiye'nin son nüfusu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından elde edilen verilere göre, Türkiye'nin son nüfusu belli oldu.
Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü
Dünya

Azerbaycan'la savaşmak için cepheye gitmişti! Sözde sanatçı öldürüldü

Ermeni asıllı sözde opera sanatçısı Kevork Hadjian, Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için gittiği cephe hattında öldürüldü...
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay