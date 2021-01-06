  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Husiler duyurdu: İHA'larını düşürdük
Dünya

Husiler duyurdu: İHA'larını düşürdük

Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 18:30:00 -
Husiler duyurdu: İHA'larını düşürdük

Husiler, Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde Suudi Arabistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Hava Kuvvetlerine ait bir İHA düşürdüklerini duyurdu.

Seri, söz konusu İHA'nın, "düşmanca faaliyetlerde bulunduğu sırada uygun bir füzeyle hedef alındığını" belirtti.

Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden henüz konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten beri başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?
Siyaset

Ravza Kavakçı davasında 28 Şubat'ı aratmayan karar! Size 'yalloz' diyebilir miyiz hakime hanım?

AK parti iktidarı döneminde hakimliğe alınan Özlem Yayla, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan’a edilen hakaretler hakkında 28 Ş..
Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...
Dünya

Ankara'nın kozunu açıkladı! ABD S-400 diyecek, Türkiye ise...

Gazeteci Mehmet Acet, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 hamlesine karşın Ankara'nın elindeki kozu açıkladı.
Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf
Gündem

Katar'daki Türk üssünün kapatılmasını isteyen BAE'den bomba itiraf

Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması için ülkede bulunan Türk üssünün kapatılmasını isteyen ABD kuklası BAE'den tarihi bir itiraf geldi. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay