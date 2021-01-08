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Dünya Husiler, düğünevini vurdu; 5 kadın öldü
Dünya

Husiler, düğünevini vurdu; 5 kadın öldü

Yemen’de faliyet gösteren İran destekli Husi militanları yine kanlı bir saldırı gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 16:30:00 -
Husiler, düğünevini vurdu; 5 kadın öldü

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Hudeyde kentindeki düğünevine Husiler tarafından düzenlenen topçu atışları sonucu 5 kadının hayatını kaybettiği, 7 kadının yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada, görgü tanıklarının aktardığı bilgiye göre, saldırının Hudeyde kentinin doğusunu kontrolü altında tutan Husiler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. 

Öte yandan; Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Husilerin hakimiyetindeki Hudeyde kenti Vali Vekili Muhammed Kahim, konuya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının arkasında Yemen hükümetini destekleyen güçler olduğunu öne sürdü.

Hudeyde kentinin merkezini Husiler kontrol ediyor, güney ve doğu girişlerini ise hükümet güçleri elinde tutuyor. 

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