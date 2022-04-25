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Dünya Husiler, 3 aydır alıkoydukları geminin mürettebatını serbest bıraktı
Dünya

Husiler, 3 aydır alıkoydukları geminin mürettebatını serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, 3 ay önce alıkoydukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait yük gemisinin mürettebatını serbest bıraktıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 23:57:00 -
Husiler, 3 aydır alıkoydukları geminin mürettebatını serbest bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, 3 ay önce alıkoydukları Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait yük gemisinin mürettebatını serbest bıraktıklarını duyurdu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Abdusselam, "Yemen kara sularına yasa dışı yollarla giren BAE'ye ait Ravabi adlı geminin mürettebatının Umman'ın yürüttüğü çabalar sonucu salıverildiğini" belirtti.

"Şüpheli faaliyetleri sebebiyle bir İngiltere vatandaşının gözaltına alındığını" ifade eden Abdusselam, söz konusu kişinin nerede alıkonulduğuna dair bilgi vermedi.

Konuyla ilgili BAE ve Umman, henüz açıklama yapmadı.

Husilerin BAE gemisine el koyması

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 3 Ocak'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yemen sularına izinsiz giren ve askeri teçhizat taşıyan, Arap koalisyonuna bağlı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) askeri kargo gemisine el konuldu." demişti.

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu ise İran destekli Husileri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı açıklarında sağlık ve tıbbi malzeme taşıyan bir yük gemisine el koymakla suçlamıştı.

Arap koalisyonundan yapılan açıklamada, "Husi milisler, Hudeyde açıklarında (BAE bandıralı) Ravabi adlı kargo gemisine silahlı saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verilerek, Husilere söz konusu gemiyi derhal serbest bırakmaları çağrısında bulunulmuştu.

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