Ara seçimler sonrası Demokrat Parti 2028 yarışında ivme kazandı

ABD ara seçimleri sonrası ülkedeki siyasi atmosfer 2028 Beyaz Saray yarışı ekseninde şekillenmeye başladı. Demokrat Parti, Kongre'de kontrolü ele geçirmenin verdiği ivmeyle, Donald Trump'ın yerine geçecek isim için yapılacak yarışta daha güçlü bir konumda olacak.

Ancak ara seçimlerdeki iyi performans, iki yıl sonra Beyaz Saray'ı kazanmayı garanti etmiyor.Barack Obama, 2010'daki ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin büyük kazanımlarına rağmen 2012'de yeniden seçilmişti.Henüz kimse başkanlık yarışı için adını koymuş değil ancak potansiyel adaylar perde arkasında hazırlıklarını sürdürecektir.ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, seçim yenilgisi sonrası yaptığı açıklama, 2028 seçimlerine hazırlık olarak yorumlandı.3 Ekim'deki seçimlerin sonuçları ve Demokratların tarihi kazanımları, Beyaz Saray yarışını çeşitli şekillerde etkileyebilir.Kimler ivme kazandı?2026 ara seçimlerinde, birçok potansiyel başkan adayı da yarıştı ve bazıları güçlü bir performans sergiledi.

Georgia'da Demokrat Senatör Jon Ossoff, Trump'ın 2024'te de kazandığı, siyasi açıdan oldukça çekişmeli olan eyalette bu kez önemli farkla zafer kazandı.Daha önce başkanlık için aday olmayı planlamadığını söylese de, internette viral olan anlar içeren başarılı seçim kampanyası, ulusal çapta tanınırlığını artırmasına yardımcı oldu.Demokratların potansiyel adaylarından bir diğeri Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, Cumhuriyetçi rakibini ezici bir farkla yendi.

Shapiro 2028 seçimleri için henüz bir açıklama yapmadı. Ancak siyasi analistler, kritik eyalet Pennsylvania'daki geniş popülaritesinin, ulusal arenada rekabetçi olabileceğinin bir işareti olduğunu belirtiyor.Illinois Valisi JB Pritzker de, eyaletteki siyasi yorumcuların başkanlık yarışına hazırlık niteliğinde bir kampanya olarak nitelendirdiği bir sürecin ardından valiliği kazandı.Cumhuriyetçi Parti'nin cephesinde ise Arkansas eyaletinde, 2028 için aday olabilecek iki potansiyel isim bulunuyor.Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ve bir zamanlar Trump yönetiminin basın sözcüsü olan Vali Sarah Huckabee Sanders, muhafazakar eyalette oyların yarısından biraz fazlasını alarak, önceki seçimlere göre daha az bir farkla görevde kalmayı başardılar.JD Vance ve Trump müttefikleriSeçim sonrası anketler, Demokratlara oy kaymasında, Cumhuriyetçi seçmenin Trump yönetiminin eylemlerine duyduğu öfkeyi de gösteriyor.

Bu durum, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio gibi potansiyel halefler için zorluk teşkil edebilir.Ohio'daki Case Western Reserve Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Karen Beckwith, "Bu seçim kampanyasından en çok zarar gören kişi Vance oldu" dedi.Vance hemen seçim yenilgisi sonrası yaptığı paylaşımla, partisi için siyasi felaketle sonuçlanan İran savaşıyla arasına mesafe koymak istedi.X paylaşımında açıkça, "Kaybetmemizin sebebi savaş" yazdı.Rubio ise, 2028'deki başkanlık yarışına girmeden önce görevinden ayrılmayı düşündüğü yönündeki haberleri yalanladı.Diğer olası Cumhuriyetçi adaylar, Trump yönetimde yer almamaktan fayda sağlayabilir.Bazıları, nelerin yanlış gittiği ve bundan sonra ne yapılacağı konusunda pozisyon belirlemeye çalışıyor.Bu yıl aday olmayan Senatör Ted Cruz, X'te paylaştığı uzun bir değerlendirmede, çok fazla Cumhuriyetçi politikacının seçmenlerin karşılaştığı ekonomik sorunları "umursamıyormuş gibi" göründüğünü söyledi."Şu an karanlık hakim. Ama şafak sökmeden önce her zaman en karanlık dönemdir ve sabah gelmekte" diye yazdı. "Bu benim içten duam ve size olan sözümdür" diye devam etti.Cumhuriyetçi Parti içindeki 2024 başkan adaylığı yarışından Trump'a karşı erken bir yenilgiyle ayrılan Florida Valisi Ron DeSantis de benzer şekilde eleştirel bir yaklaşım sergiledi.Florida'daki Cumhuriyetçi zaferlerini nelerin başarılabileceğinin bir işareti olarak gösterdi.Sol Demokratlar ve partinin gelenekçi merkezi Demokrat Parti'nin hem gelenekçi isimleri hem de sol kanadı, 2028 için olası adayları değerlendirirken, sonuçların kendi konumlandıkları kanat için zafer olduğunu savundu.Barack Obama'nın eski danışmanı Jim Messina, BBC'ye verdiği demeçte, düzinelerce olası adayın şimdiden harekete geçtiğini söyledi.El-Sayed'in Michigan'daki zaferi, kritik bir eyalette kazandığı için solcu Demokratlar için bir dönüm noktası oldu.Bu zaferin, 2028 seçimlerinde sol kanattaki Demokrat Parti adaylarına büyük bir ivme kazandırabileceğini savunanlar var.İlerici Değişim Kampanya Komitesi'nin kurucularından Adam Green, El-Sayed'in zaferiyle "Seçilebilirlik hakkındaki eski anlayışlar artık geçerliliğini yitirdi" dedi.Siyaset dışı adayların, cesur ve halka hitab eden ekonomik söylemlerle, "kritik eyaletlerde kazanabileceklerini kanıtladıklarını" savundu.Green, New York'tan Alexandria Ocasio-Cortez gibi solda konumlanan Demokrat adayların başkanlık ön seçimlerine katılmaları için ortamın oluştuğuna işaret etti.

Ancak Demokrat Parti içindeki daha muhafazakar kanat da ülke genelinde zaferler elde etti.Ilımlı ve muhafazakar Demokratlardan oluşan "Mavi Köpek Grubu" Kongre'de en az 14 sandalye daha kazanarak mevcut sayısını neredeyse ikiye katladı.Partinin o kanadı, kendilerini muhafazakarlarla çalışmaya istekli olarak tanıtan Demokrat Parti'nin merkezindeki adayların, Cumhuriyetçi seçmenleri kazanabileceği sonucuna vardı.Hayat pahalılığı sorunlarına odaklanan Demokrat adayların başarısı göz önüne alındığında, ekonomiye öncelik veren bir yaklaşımın iki yıl sonraki başkanlık seçiminde de odak noktası olması muhtemel.Çalışan Aileler Partisi'nden federal işler direktörü Amirah Siquierah, 2028'de başarılı olacak adayların ekonomik popülist söylemi, yapay zeka ile veri merkezleri gibi yeni konularla birleştireceğini söyledi.İspanyol kökenli seçmenlerin önemi2028 için Cumhuriyetçiler de Demokratlar da değişen siyasi harita ile mücadele etmek zorunda kalacak.Bir zamanlar Cumhuriyetçilerin kaleleri olarak görülen yerler, bu ön kabulden farklı şekilde oy verdi.Ara seçimler sonrası Teksas'ta ortaya çıkan durum, 2028'de buradaki 40 delege oyunun Demokratlar tarafından da kazanılabileceğini gösterdi.Siyasi yorumcu ve bir dönem California'dan Senato adayı olan Christina Pascucci, ara seçimlerin "uzun süredir geçerli olan siyasi kabullere meydan okuduğunu" ve "her iki partinin de geleneksel kalelerini çantada keklik göremeyeceğini" gösterdiğini söyledi.Atlas Global adlı küresel iletişim ve danışmanlık firmasının CEO'su olan Pascucci, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin kararsız seçmenleri kazanmaları gerekeceğini de sözlerine ekledi."Bu seçmenlerin sahibi hiçbir parti değil" ifadelerini kullandı.

Ara seçimler gösterdi ki, Trump'ın işçi sınıfı ve Latin kökenli seçmenlerden oluşan koalisyonu zayıfladı. 2024 kazandığı seçim kampanyasında bu seçmen grupları arasında elde ettiği kazanımların çoğu tersine döndü.Turning Point USA'nın eski sözcüsü ve muhafazakar siyasi yorumcu Driena Sixto, BBC'ye verdiği demeçte, Cumhuriyetçilerin 2028 öncesinde Latin Amerika kökenli seçmenlere yönelik mesajlarını değiştirmeleri gerektiğine inandığını söyledi.Sixto, aksi takdirde gelecekteki herhangi bir adayın bu eğilimi tersine çeviremeyeceğini söyledi."Geçen seferki kampanya mesajımız güvenli topluluklar ve insan ticaretiyle mücadele üzerineydi" dedi."Başkan göreve başladıktan sonra, Beyaz Saray'dan gelen mesajların çoğunun sınır dışı etme olaylarını çok fazla ön plana çıkardığını düşünüyorum. Ayrılığın sebebi buydu" diye konuştu.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .