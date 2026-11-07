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Gündem Bakanlık harekete geçti! Hepsi toplatılacak
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Bakanlık harekete geçti! Hepsi toplatılacak

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Bakanlık harekete geçti! Hepsi toplatılacak

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atan bir oyuncak hakkında toplatma kararı verdi. Yapılan denetimlerde boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen ürünün satışı yasaklandı. Bakanlıktan aileleri yakından ilgilendiren açıklama geldi.

Ticaret Bakanlığı, özellikle çocukların kullanımına sunulan ürünlerde güvenlik denetimlerini sıkılaştırdı. Piyasada satışa sunulan bir oyuncağın güvenlik standartlarını karşılamadığının belirlenmesi üzerine harekete geçildi.

Çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu değerlendirilen ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

ÇOCUKLAR İÇİN BOĞULMA TEHLİKESİ!

Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, söz konusu oyuncağın fiziksel ve mekanik güvenlik şartlarını karşılamadığı ortaya çıktı.

Denetimlerde özellikle küçük parçalar ve kordon uzunluğu bakımından standartlara aykırılıklar tespit edildi.

Bu uygunsuzlukların çocuklarda boğulma ve yaralanma tehlikesine yol açabileceği değerlendirildi.

BAKANLIKTAN SATIŞ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

Tespitlerin ardından Bakanlık, riskli oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Böylece güvenlik şartlarını karşılamayan oyuncağın çocukların kullanımına ulaşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

BAKANLIK YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda çocukların güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

DENETİMLER DEVAM EDECEK

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin korunması ve özellikle çocukların tehlikeli ürünlerden uzak tutulması amacıyla piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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