Milliyetçi Hareket Partisi’nde uzun yıllar farklı görevlerde bulunan eski Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız’dan acı haber geldi. Hastanede kanser tedavisi gören Yıldız’ın sabah saatlerinde yaşamını yitirdiği bildirildi. MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın duyurduğu vefat haberinin ardından Hüseyin Yıldız’ın hayatı ve siyasi geçmişi araştırılmaya başlandı.

Hüseyin Yıldız kimdir?

Hüseyin Yıldız, 25 Mayıs 1959 tarihinde Alanya’da dünyaya geldi. Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Yıldız, meslek hayatını serbest muhasebeci mali müşavir olarak sürdürdü. Siyasi çalışmalarının yanı sıra meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve spor camiasında da çeşitli görevler üstlendi.

23. Dönem Antalya Milletvekili seçildi

Hüseyin Yıldız, 23. Dönem’de MHP’den Antalya Milletvekili seçilerek TBMM’de görev yaptı. Milletvekilliği sırasında Antalya’nın ve bölge ekonomisinin sorunlarını Meclis gündemine taşıyan Yıldız, çeşitli kanun teklifleri, soru önergeleri ve Meclis araştırması önergelerinde imza sahibi oldu.

Antalya’da meydana gelen sel felaketlerinin nedenlerinin ve alınabilecek önlemlerin araştırılması amacıyla verilen Meclis araştırması önergesinde ilk imza sahibi olarak yer aldı. Muz üreticilerinin yaşadığı sorunların araştırılmasına yönelik önergeye de imza attı.

MHP’de hangi görevlerde bulundu?

Milletvekilliğinin ardından siyasi çalışmalarını sürdüren Hüseyin Yıldız, MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Daha sonraki dönemde MHP Merkez Yönetim Kurulu’nda yer alan Yıldız, 2023 genel seçimleri öncesinde 28. Dönem milletvekilliği için aday adaylığı başvurusunda bulundu. Merkez Yönetim Kurulu’ndaki görevi ise 2024 yılında gerçekleştirilen 14. Olağan Büyük Kurultay’ın ardından sona erdi.

Alanya’da birçok kurumda görev aldı

Hüseyin Yıldız, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Derneği Alanya Şube Başkanlığı ve Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Alanya Temsilciliği görevlerinde bulundu. Alanya Türk Ocağı Şubesi ile Alanya Tanıtma Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer aldı. Alanyaspor’da ise Yönetim Kurulu Üyeliği ve Mali Asbaşkanlık yaptı.