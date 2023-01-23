Hüseyin Ragıp Coşan Hakk'a yürüdü
Mahmud Esad Coşan Hoca'nın kardeşi Hüseyin Ragıp Coşan ahirete irtihal etti.
Mahmud Esad Coşan Hoca'nın kardeşi Hüseyin Ragıp Coşan Hakk'a yürüdü. Coşan yarın ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Merhum Mahmud Es'ad Coşan Hoca'nın kardeşi, Muharrem Nureddin Coşan’ın amcası Hüseyin Ragıp Coşan Beyefendi, Hakk'ın rahmetine kavuştu.
Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecek
Ragıp Coşan Beyin naaşı yarın (24 Ocak 2023 Salı) Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Eyüp Sultan Kabristanlığına defnedilecektir.
Mahmud Esad Coşan Hoca