Hüseyin Kurumahmutoğlu İsrail’de, Gazze’de ölmedi, namaz kılarken Mamak Cezaevi’nde dipçikle öldürüldü

Akit TV’de Sudan başta olmak üzere dünyada yaşanan iç çatışmalarının sebeplerinin konuşulduğu Söz Meydanı programında 1980 öncesi Türkiye’de uygulamaya konulan sağ sol kavgasını ve arkasından gelen 1980 darbesinde yaşananları anlatan gazeteci yazar İsmail Türk, Mamak Askeri Cezaevinde namaz kılarken asker dipçiği ile öldürülen arkadaşının hikayesini hatırlattı. Türk, “Hüseyin Kurumahmutoğlu namaz kılarken dipçikle öldürüldü; İsrail’de, Gazze’de ölmedi, Mamak Askeri Cezaevi’nde öldü” dedi.