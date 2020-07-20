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Spor

Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı! İşte yerine düşünülen isimler

Konyaspor'a 4-3 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden Trabzonspor, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile önümüzdeki sezon çalışmayacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:10:00 -
Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı! İşte yerine düşünülen isimler

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Ünal Karaman'ın ardından bordo-mavili takımda göreve gelen Hüseyin Çimşir ile yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Trabzonspor'un ligde kalan Kaysersipor ve Türkiye Kupası'nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi.

Yeni sezonda Avcı veya Şota

Bordo mavili ekibin yeni sezon için Abdullah Avcı ya da Şota Arveladze isimleri üzerinde durduğu öğrenilirken, bu görüşmelerin kupa finalinden sonra hız kazanacağı belirtildi.

Hüseyin Çimşir, Trabzonspor'un başında 16'sı lig 6'sı kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken, söz konusu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 1.88'lik puan ortalaması yakalamıştı.

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