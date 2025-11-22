Hüseyin Çevik’ten kendine komedyen Hasan Can Kaya’ya sert uyarı:

Youtube üzerinden yayınladığı sohbet videolarıyla bilinen Hüseyin Çevik, son videosunda komedyen Hasan Can Kaya’yı hedef aldı. Kaya’nın programındaki bir konuğu Hz. İsa’ya benzetmesi ve "EYT’den emekli olsa Hz. İsa böyle olurdu" şeklindeki ifadelerine tepki gösteren Çevik, bu söylemlerin mizah adı altında İslami değerlere hakaret olduğunu savundu.

"Çarmıha Gerilme" espirisine tepki

Hüseyin Çevik, Hasan Can Kaya'nın programda konuğuna "Kalk insanlığı selamla" dediğini ve konuğun kollarını açması üzerine Kaya'nın "Bakın sizin için çarmıha da gerildi" ifadesini kullandığını belirtti. Çevik, bu diyalogların Ulu'l-azm (büyük) peygamberlerle dalga geçmek anlamına geldiğini ve "el-fazı küfür" (küfür sözleri) içerdiğini iddia etti.

"Komedyen olmak hakaret hakkı vermez"

Kaya'nın daha önce de benzer konularda uyarıldığını dile getiren Çevik, "Bir adam komedyen diye İslami değerlere hakaret etme hakkı sanki ona verilmiş gibi hareketler yapıyor. 'Yanlış anlaşıldım' savunması hep aynı model" ifadelerini kullandı.

"Son Kez Uyarıyorum" Videonun sonunda üslubunu sertleştiren Hüseyin Çevik, Hasan Can Kaya'ya "son kez" uyarısında bulunduğunu belirterek ilginç bir tehditte bulundu. Çevik, Kaya'nın din ve peygamberlerle ilgili benzer bir espri yapması durumunda bir daha eleştiri videosu çekmeyeceğini, bunun yerine takipçileriyle birlikte "beddua seansı" yapacağını söyledi:

"Bir daha yaparsan direkt 'Allah belasını versin' diye basacağım bedduayı. Ezanla kamet arası, duaların kabul olduğu dakikalarda burada toplu beddua seansı yapacağım."