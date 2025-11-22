  • İSTANBUL
Spor TFF Tahkim Kurulu bahis cezası alan 67 hakeme olumsuz cevap verdi
TFF Tahkim Kurulu bahis cezası alan 67 hakeme olumsuz cevap verdi

TFF Tahkim Kurulu bahis cezası alan 67 hakeme olumsuz cevap verdi

Bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verilen 149 hakemden 67’si karara itiraz etti. TFF Tahkim Kurulu tüm itirazları reddederek cezaları onadı. Böylece 149 hakemin kariyeri fiilen sona ermiş oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti.

Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

1
asim keskin

digerlerini bilmem ama Zorbay Kücük Türkiye de gelecgin hakemi oalcakken birileri önünü keseye basladi.özellikle kökeni trabzonlu olanlar onun yükselisinden ve adil kararlarindan rahatsiz. Kücükün kumar oynadigina inanmiyorum.
