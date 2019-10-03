Hüseyin Çelik kararını açıkladı! Ali Babacan'ın partisinde yer alacak mı?
Ali Babacan'ın partisine katılacağı iddia edilen Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yeni partide yer almayacağını duyurdu.03 Ekim 2019 Perşembe 13:48
Ali Babacan tarafından kurulacak yeni partiyle ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Babacan’ın partisiyle ilgili yaşanan son gelişme Hüseyin Çelik’le ilgili…
Babacan’ın Çelik’e yeni parti için teklifte bulunduğu ve Çelik’in bu teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.
İlkesel bazı meselelerden dolayı yer almayacağım
Bugün Hüseyin Çelik sosyal paylaşım sitesi Twitter’da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Çelik ''Babacan’ın kuracağı partide ilkesel bazı meselelerden dolayı kesin olarak yer almayacağım'' diyerek şu tweti attı:
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