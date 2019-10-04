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Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Açıkladı

Ali Babacan'ın partisinde yer alacağı söylenen AK Partili eski vekillerden Hüseyin Çelik, "Sayın Ali Babacan’ın kurma çalışmalarını yürüttüğü partide, ilkesel bazı meselelerden dolayı, kesin olarak yer almayacağımı, merak eden dostlarıma ve kamuoyuna saygıyla arz ederim" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 01:14
Hüseyin Çelik Ali Babacan'ın partisinde yer alacak mı? Açıkladı

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Çelik, Ali Babacan'ın kuracağı partide yer almayacağını açıkladı.

Bir süredir çalışmalarını sürdüren Babacan'ın partisinde bazı eski AK Partililerle birlikte adı anılan isimlerden olan Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada ''Sayın Ali Babacan’ın kurma çalışmalarını yürüttüğü partide, ilkesel bazı meselelerden dolayı, kesin olarak yer almayacağımı, merak eden dostlarıma ve kamuoyuna saygıyla arz ederim'' dedi.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan Çelik, parti yönetiminde çeşitli görevler almış, 58. Hükümette Kültür Bakanı, 59. ve 60. hükümetlerde ise Milli Eğitim Bakanı olarak yer almıştı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 01:14
  1. Hüseyin Çelik
  2. Ali Babacan
  3. yeni parti

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