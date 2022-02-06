Hüseyin Besni’nin dediği kadar varmış... Erdoğan’ı AİHM ile vurmaya kalkıştı!

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Adana’da partisinin il kongresinde konuştu. Şimdi birlikte yol yürüdüğü sol çizgideki Cumhuriyet gazetesinin haberini reerans gibi gösteren Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üç defa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurduğunu öne sürdü. Babacan, 2002 tarihli “Erdoğan’ın umudu Avrupa” başlıklı AK Parti düşmanı Cumhuriyet gazetesinin kupürünü gösterdi.

AİHM'in başörtü ile ilgili "yasak olması insan hakkı ihlali değildir" kararını, "Refah Partisi'nin kapatılması örgütlenme özgürlüğünün kısıtlanması değildir" kararını unutmuş görünen Babacan, emperyalizmin hukukunu göklere çıkartan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan’a soruyorum. AİHM onca yıldır bizim mahkemelerimize saygısızlık etmiyordu da şimdi mi ediyor? Eğer Türkiye AİHM’e en çok şikâyet edilen ülkeler listesinde başlardaysa, bunun sebebi de sizsiniz. Madem öyle, siz, kendiniz, niçin zamanında tam üç defa AİHM’e başvurdunuz? Bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız çalışmadığında nasıl vahim hatalar yaptığını, bir şiir okuduğunuz için hapse girdiğinizde siz de gördünüz. O vesayet günlerinde size haksızlık yapıldığında siz de insan hakları mahkemesinin kapısını çaldınız."

"Yanlış istikameti durduracağız"

Ali Babacan, “Sayın Erdoğan AİHM’e başvurunca sorun yok ama başkası başvurduğunda var. Böyle bir şey olur mu? Burada mesele, AİHM veya sayın Erdoğan falan değil. 84 milyonun hakkını, hukukunu ilgilendiren; ülkemizin uluslararası itibarını belirleyen bir konudan bahsediyoruz. Türkiye’nin gençleri Avrupa’ya gitmek isterken, Avrupa’dan kopmak için adeta gereken her şeyi yapan bir yönetim felaketinden bahsediyoruz. Biz bu yanlış istikameti durduracağız” dedi.

Besni: Kesintisiz 15 yılı aşkın süredir ne diye Erdoğan'ın iltifatlarına mazhar olabilmek için kuyruk salladın!

Babacan’ın parti kurduktan sonra yaptığı açıklamalara ve eleştirilere tepki gösteren Hüseyin Besni köşesinde, “Tayyip Erdoğan için ‘Kendisine önce alfabeden başlayarak bir Türkçe dersi, sonra da, abaküsten başlayarak bir matematik dersi vermek lazım’ ifadelerini kullanan Babacan'a “Sen alçak bile değilsin/Sana alçak bile diyemem; çünkü alçak da bir seviye belirtir, sen çukursun çukur.' (N. Fazıl). Eğer Ali Babacan yukarıdaki fikirlerinde samimi ve ısrarcı ise sormak lazım: Kesintisiz on beş yılı aşkın süredir, ne diye, Tayyip Erdoğan'ın iltifatlarına mazhar olabilmek için kuyruk salladın” ifadelerini de kullanmıştı.