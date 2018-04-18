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HURSAD'danKabe uyarısı

Hacı adayları ve umrecileri dolandıran yapılanmalara tepki yağıyor. Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada vatandaşlar uyarılırken, yetkililer de göreve çağrıldı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
HURSAD'danKabe uyarısı

HURSAD açıklamasında, “Türkiye’de Hac umre turları Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile yetkili seyahat acenteleri tarafından düzenlenmektedir. Bu yetki almış acentelerin isimleri Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve DİB web sitelerinde kamuoyuna ilan edilmektedir. Bu acentelerden Hac ve umreye götürecekleri her bir yolcudan birebir teminat alınmakta, böylece hacı ve umrecilerin tüm riskleri garanti altına alınmış olmaktadır” denildi. Açıklamada, “DİB ve TÜRSAB acilen bu işe el atmalı, gerekli hukuki ve resmi prosedürleri yerine getirmeli” çağrısında bulunuldu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:18
  1. Hac & Umre Seyahat Acentaları Derneği | HURSAD

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