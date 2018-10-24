Hürriyet'ten ayrılan isim Cumhuriyet'e geçti
Hürriyet'teki görevinden ayrılan Cüneyt Muharremoğlu Cumhuriyet'in internet sitesini yöneteceği öğrenildi.24 Ekim 2018 Çarşamba 23:19
Hürriyet'teki görevinden ayrılan Cüneyt Muharremoğlu Cumhuriyet'e transfer oldu. Muharremoğlu Cumhuriyet'in internet sitesinin genel yayın yönetmenliği görevini yürütecek.
Mesleğe 1995 yılında Cumhuriyet gazetesinde başlayan Muharremoğlu haber merkezi ve yazı işlerindeki görevlerinin ardından 2006 yılında Radikal'e geçti. Yazı işlerinde görev alan Muharremoğlu Radikal'in internet sitesinin kuruluş aşamasında bulundu. Gazetenin ve sitenin yayın hayatına veda etmesinin ardından Hürriyet'in internet sitesinde çalışmalarını sürdürdü.
Kaynak: Medya Radar
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