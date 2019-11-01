Hürriyet’teki istifa sonrası heyecanlandı! Ahmet Hakan telefon bekliyor
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Ahmet Hakan heyecanlandı. Yayın yönetmenliği için ismi geçen Hakan, "Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı" dedi.
Hürriyet'te birçok kişinin işine son verilmesinin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevini bıraktı.
Munyar dün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdi.
Munyar’ın istifasının ardından Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğu için Ahmet Hakan’ın adı öne çıktı.
Odatv'de yer alan bilgiye göre, Hakan’ın saat 21.00 itibariyle yakın çevresine “Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı” dediği öğrenildi.