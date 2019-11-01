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Medya

Hürriyet’teki istifa sonrası heyecanlandı! Ahmet Hakan telefon bekliyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın görevinden istifa etmesinin ardından, Ahmet Hakan heyecanlandı. Yayın yönetmenliği için ismi geçen Hakan, "Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı" dedi.

2019-11-01 11:06:00 -
Hürriyet’teki istifa sonrası heyecanlandı! Ahmet Hakan telefon bekliyor

Hürriyet'te birçok kişinin işine son verilmesinin ardından gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da görevini bıraktı.

Munyar dün gazete yönetimine istifasını noter aracılığıyla gönderdi.

Munyar’ın istifasının ardından Hürriyet’in genel yayın yönetmenliği koltuğu için Ahmet Hakan’ın adı öne çıktı.

Odatv'de yer alan bilgiye göre, Hakan’ın saat 21.00 itibariyle yakın çevresine “Adım geçiyor ama beni henüz kimse aramadı” dediği öğrenildi.

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Yorumlar

Eyup

Hâlâ Hürriyet okuyan antikalar varmı ki bu sevinebiliyor??
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Leyla

Ahmet bukalemun gibi karektere sahip her kılığa girer ve uyar şaşmamak lazım .her kılığa ucu açıktır.
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