Hürriyetspor Erhan İnce ile anlaştı

Bursa Amatör Kulüplerinden Hürriyetspor’da, Teknik Direktörtör’lüğe Erhan İnce getirildi. Geçen sezon U19’ da 27 maçta 27 galibiyet olarak Namağlup Türkiye Şampiyonu olan, bu yılda 2 bin 200 takım arasından ilk 12’ye giren Hürriyetspor yeni sezonda da tüm kategorilerde iddialı.

Kulüp binasında, kulüp yöneticilerinin de hazır bulunduğu İmza töreninde konuşan Hürriyet Spor Başkanı Mümin Akgün, yeni sezonda da başarılı olmak için var güçleri ile çalışacaklarını söyledi. Gençleri spora kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Akgün,“Kent dinamiklerinin amatör spor kulüplerine daha fazla destek vermesi halinde Bursa’nın bir spor kenti olacağına inanıyoruz. Öncelikli amacımız Bursa’ya yeni sporcular kazandırmak. Geçen yıl ve önce ki yıl çok sınırlı olanaklarla Türkiye şampiyonu olduk. Amatör kulüpler çok zor koşullarda faaliyet gösteriyorlar. Ülkemizde amatör spora verilen destek yetersiz kalıyor. Daha çok desteğe ihtiyaç var.Kulübümüz U19 liginde Türkiye genelindeki 2 bin 43 takımı geride bırakarak ve oynadığı bütün maçları kazanarak çok büyük bir başarıya imza attı. Büyük bir gurur yaşıyoruz ve başarımızı kentimizin dinamikleri ile paylaşmak istiyoruz ve daha çok destek istiyoruz” şeklinde konuştu.