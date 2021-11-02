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Gündem Hürriyet'in 'maymunu' muz provokatörlerini savundu: Onlar kalsın diğerleri gitsin!
Gündem

Hürriyet'in 'maymunu' muz provokatörlerini savundu: Onlar kalsın diğerleri gitsin!

Kendisinin "beyaz maymun" olduğunu söyleyen Hürriyet Gazetesi'nde köşe karalayan her devrin adamı Ertuğrul Özkök bugünkü yazısında, geçtiğimiz günlerde muz yiyerek çektikleri videoları paylaşan provokatörleri savundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 18:26:00 -
Hürriyet'in 'maymunu' muz provokatörlerini savundu: Onlar kalsın diğerleri gitsin!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Geçtiğimiz günlerde bir kişinin verdiği sokak röportajında “Ben muz yiyemiyorum, siz yiyebiliyorsunuz” demesi üzerine yedikleri muzlarla video çekip sosyal medya üzerinden paylaşan Suriyeli sığınmacılar, yapılan operasyonlar sonucunda "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme veya Aşağılama” suçundan göz altına alınıp sınır dışı edildi.

Hürriyet Gazetesi’nin ‘maymunu’ Ertuğrul Özkök bugün yazdığı köşe yazısında kendisinin maymun olduğunu utanmadan bir kez daha hatırlattı.

 

Provokatörleri savundu

Ayrıca Özkök yazısında maymun gibi ağaca çıkarak elinde tuttuğu muzla çekilen fotoğrafını paylaşarak, “Bu kampanyaya katılan Suriyeli çocuklarla ilgili düşüncem de şu: Bu çocukları sınır dışı etme konusunu bir kere daha düşünelim. Gerçekçi olalım, Suriyelilerin çoğu artık bu ülkede kalacak. Diyorum ki, kalacaksa böyle çocuklar kalsın. Yani kendini maymun yerine koyabilen, fikrini söyleyebilen, mizah duygusu olan, cesur çocuklar... Emin olun onlardan zarar gelmez...” şeklindeki skandal ifadeleriyle bu provokatörleri savundu.

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