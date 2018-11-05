Hürriyet'in 'eşcinsel' haberlerinden sorumlu ismi: Hakan Gence!

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'Doğan Medya Grubu' bünyesinde faaliyet gösterirken cinsel sapkınlığı savunan örgütleri ve kişileri sempatik gösteren haberlere, ropörtajlara imza atan Hürriyet gazetesi, Demirören Grubu’na geçtikten sonra da bu politikasından vazgeçmedi.

Hürriyet’in ‘Pazar’ ekinde görevli muhabir Hakan Gence ise cinsel sapkınlığı meşru gösteren ropörtajlara imza atan isimlerden sadece birisi. Hürriyet’in ‘porno’ içeriklerini aratmayan yazılar kaleme alan yazarı Ayşe Arman’dan geri durmayan Hakan Gence, son olarak Cezmi Ersöz adlı sözde edebiyatçı ile cinsellik üzerine yapmış olduğu ropörtajla gündeme geldi. Ersöz’ün ‘eş değiştirme’ ve ‘eşcinsel’ sapkınlığını meşru gösteren cümlelerini olduğu gibi yayınlayan Gence’nin toplumun aile yapısını dinamitleme girişimi yeni değil.

Eşcinsel sapkınlığın sesi oldu!

Adeta Hürriyet’in ‘cinsellik’ içeriklerinden sorumlu muhabiri gibi çalışan Hakan Gence, geçmiş dönemlerde de Türk toplumunun ahlaki yapısına tamamen zıt eşcinsel olan ve eşcinselliği savunan isimlerle ropörtaj yapmıştı.

Gence, 7 Haziran’da HDP’nin Eskişehir’den milletvekili adayı olarak gösterdiği eşcinsel Barış Sulu ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği diğer bir eşcinsel Aras Güngör ile 2012 yılında röportaj gerçekleştirmişti. Söz konusu röportajda eşcinsellik normal bir durummuş gibi yansıtılmış ve eşcinsel evliliğe neden izin verilmediğinden dem vurulmuştu.

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Gence, Türkiye'nin ilk gay dergisi GayMag dergisinin Yazı İşleri Müdürü Emir Akgün ile de 2014’te söyleşi yaptı. Söz konusu söyleşi de yine eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırıcı söylemlere yer verildi ve sapkın derginin reklamı yapıldı.

Cinsel sapkınlığı savunan isimlerin adeta medyadaki sesi olan Hakan Gence, 2017 senesinde Türkiye’ye gelen İnstagram fenomeni DJ. Gianluca Vacchi’yi de es geçmemişti. Türkiye'ye gelerek ropörtaj vermek için Gence’ye koşan Gianluca Vacchi, ropörtajda seks bağımlısı olduğu itiraf etmiş ve eşcinselliği meşrulaştıran, kadınları cinsel obje gibi gören çirkin ifadelerle ahlaksızlıklarının detaylarını Gence’ye anlatmıştı. Gence de bu iğrenç detayları ‘ahlaki’ bir kaygı gütmeden Hürriyet gazetesinde iftiharla yayınlamıştı.

Eşcinsel sapkınların sesi olmaya devam eden Gence, eşcinselliği konu aldığı romanlarıyla bilinen Ayşe Kulin’e de kıyak geçmişti. Gence, Kulin ile yapmış olduğu ropörtajda yine eşcinselliği meşrulaştıran ve yaygınlaştırmaya yönelik söylemlere yer vermişti.

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