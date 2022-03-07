Hürriyet'i Ahmet Hakan'a kaptıran basiretsiz Koru'ya bak sen

Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye konusunda en başarılı ülkelerden biri olan Türkiye'ye haksız ithamlarda bulundu. Öngörülü olsaydı, Hürriyet’i Ahmet Hakan’a kaptırmayacak ve tek başına site kurmayacak olan Koru, tüm dünyayı etkileyen olayları sıradan ve öngörülememiş olaylar gibi göstererek, algı operasyonuna girişti. Koru, tepki çeken yazısında özetle şunları kaydetti:

"Gözlerimizin önünde cereyan eden nice olay var, bunlardan biri geniş alana yayılan etkileri sebebiyle beni ötekilerden daha fazla rahatsız ediyor.

O da şu: Öngörü eksikliği…

Herhalde dikkat ediliyordur: Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir yandan, milli savunma bakanı Hulusi Akar diğer yandan, Ukrayna’da mahsur kalan insanlarımızla ülkemize ait başka değerlerin tahliyesini sağlamak için çırpınıyor.

Dışişleri bakanı Çavuşoğlu savaşın çıktığı andan başlayarak bugüne kadar 11 bin 841 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının Ukrayna’dan ülkeye gelmesinin sağlandığını açıkladı. 204 kişi daha yoldaymış. Geride galiba 6 bin kadar insanımız kalmış…

Milli savunma bakanı Akar da dün Ukraynalı mevkidaşı ile bu konuyu görüştü. Onun talepleri arasında tahliye için Ukrayna’ya gönderilmiş iki adet dev askeri kargo uçağının geri yollanması da var. Böyle sıkıntılı gelişmeler sırasında kullanılmak üzere edinilmiş uçaklar savaş başlayınca insanları tahliye için gönderilmiş; o kadar gündür Kiev havalimanında tutuluyor. Uçakların Rusların yeni bir saldırısında kazaya uğramaları pekala mümkün.

Öngörü eksikliğinin sonucu bunlar…

(...)

Kendi çevremizde olup biten veya diğer ülkelerden daha fazla bizim ülkemizi ilgilendiren nice gelişmeye bizim hazırlıksız yakalanmamız şaşırtıcı.

Şimdilerde Ukrayna’daki vatandaşlarımızı tahliye etmek ve savaş başladıktan sonra gönderilen iki dev kargo uçağını geri almak için çabalayan dışişleri ve milli savunma bakanları, Rus ordusu Ukrayna’ya girdiğinde Afrika’da ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yanındaydılar.

Afrika’da…

Demek ki, Cumhurbaşkanlığı’nın ve bakanlıkların ilgili birimleri, hükümete politika alanında destek veren resmi, yarı resmi veya özel kurumlar, Ukrayna’ya saldırıyı öngörememişler. (...)"